Страна-агрессор Россия применила в Украине 97 своих батальонно-тактических групп. Из них 15 украинская армия полностью уничтожила, а еще 18 потеряли боеспособность.

Об этом рассказал сегодня во время общения с журналистами советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, отвечая на вопрос, есть ли индикаторы того, что РФ отводит войска.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения враг совершал наступление по шести направлениям, а теперь по трем. То есть силы путинских войск истощаются.

– Что касается отвода российских войск, они не отводят. Но у них было шесть операционных направлений, а сейчас только три. И это показывает, что они истощают свои силы. Из 10 российских армий в качестве оперативно-стратегических соединений в РФ остались только две, а “неприкосновенной” – только одна. Даже из оставшейся в РФ второй уже забирают войска и бросают сюда. Они всего применили 97 батальонно-тактических групп здесь, что более 130 тыс. человек боевого состава. Есть еще тыловой состав, в общей сложности группировка – почти 200 тыс. человек. Из них 15 (батальонно-тактических групп, – Ред.) уничтожено полностью, может уже больше, это данные по состоянию на два дня тому назад. А 18 небоеспособны, – отметил Арестович.

Он уточнил, что российские батальонно-тактические группы, которые уничтожены полностью, потеряли более 90% техники и военного состава. А небоеспособные – потеряли более 60% техники и боевого состава.

Арестович добавил, что еще около 60 российских батальонно-тактических групп “связаны боями” на территории Украины. В то же время, примерно 10 находятся в резерве: российское командование перебрасывает их на те направления, которые ему кажутся “более перспективными”. Речь идет о зоне ООС, Мариуполе, Херсоне.

Арестович напомнил, что российские захватчики пытаются бомбить жилые кварталы в населенных пунктах Украины. По его информации, в среднем одну из четырех ракет сбивает украинская ПВО, одна попадает в цель, определенную врагом, остальные – в гражданские объекты.

Арестович подчеркнул, что жилые кварталы Харькова, Мариуполя, Ахтырки, Чернигова, Сум враг бомбардировал сознательно. При этом в Мариуполе повреждено более 90% жилищного фонда.

– Что касается Киева, пока я не могу отметить, что они специально бьют по гражданским объектам. Они в основном наносили удары по военным объектам, но было много промахов, и попадали в находившиеся рядом гражданские дома, — заявил он.

В западных и центральных регионах Украины враг преимущественно наносил удары по аэродромам.

Арестович также проинформировал, что российская армия прибегает к массированному уничтожению мирных людей в населенных пунктах Украины. Речь идет о массовых расстрелах, ограблениях, изнасилованиях.

Согласно данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля армия РФ ориентировочно потеряла почти 14 тыс. военных и сотни единиц техники. Вооруженные силы Украины, в частности, уничтожили 444 вражеских танка, 1 435 боевых бронированных машин, 201 артиллерийскую систему и другую технику.

Источник: Ukraine Media Centre Kyiv