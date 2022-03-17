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Факты / Украина

ВСУ разбили штурмовик и подбили истребитель врага в Киевской области

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ВСУ разбили штурмовик и подбили истребитель врага в Киевской области

В Киевской области были уничтожены еще две воздушные цели врага. Об этом в своем Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Только что в небе над Киевщиной было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 противника, – написал он.

Стомит напомнить, что СУ-25 – это штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий и уничтожения объектов с заданными координатами.

СУ-35 – в свою очередь многоцелевой истребитель четвертого поколения.

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Всего за 16 марта сбиты 10 воздушных целей врага, в том числе несколько истребителей. Об этом сообщает Командование воздушных сил Украины.

Фото: Командування повітряних сил України

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