В Киевской области были уничтожены еще две воздушные цели врага. Об этом в своем Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Только что в небе над Киевщиной было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 противника, – написал он.

Стомит напомнить, что СУ-25 – это штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий и уничтожения объектов с заданными координатами.

СУ-35 – в свою очередь многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Всего за 16 марта сбиты 10 воздушных целей врага, в том числе несколько истребителей. Об этом сообщает Командование воздушных сил Украины.

Фото: Командування повітряних сил України