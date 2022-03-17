У Київській області було знищено ще дві повітряні цілі ворога. Про це у своєму Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника, – написав він.

Варто нагадати, СУ-25 – це штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій та знищення об’єктів із заданими координатами.

СУ-35 – у свою чергу багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Загалом за 16 березня збито 10 повітряних цілей ворога, зокрема кілька винищувачів. Про це повідомляє Командування повітряних сил України.

Фото: Командування повітряних сил України