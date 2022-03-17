В Черниговской области вблизи Прилук украинские военные 17 марта уничтожили очередную колонну российской военной техники и получили неплохой трофей – реактивную систему залпового огня Ураган.

Еще одну такую РСЗО они уничтожили вместе с другой техникой врага, сообщает Оперативное командование Север.

ВСУ уничтожили под Прилуками колонну российской техники и забрали РСЗО Ураган / 5 фотографий

В целом Россия несет огромные потери в войне с Украиной. По состоянию на утро 17 марта, по данным Генштаба ВСУ, уничтожены около 14 тыс. российских военных.

Кроме того, российские войска с 24 февраля потеряли 444 танка, 1 435 бронемашин, артиллерийских систем – 201, РСЗО – 72, средств ПВО – 43, а еще 86 самолетов, 108 вертолетов и много другой техники.

И это только ориентировочные данные, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Фото: Оперативне командування Північ