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Факты / Украина

ВСУ уничтожили под Прилуками колонну российской техники и забрали РСЗО Ураган

Валентина Летяк редактор ленты
РСЗВ Ураган

В Черниговской области вблизи Прилук украинские военные 17 марта уничтожили очередную колонну российской военной техники и получили неплохой трофей – реактивную систему залпового огня Ураган.

Еще одну такую РСЗО они уничтожили вместе с другой техникой врага, сообщает Оперативное командование Север.

РСЗВ Ураган
Російська техніка під Прилуками
Розбита російська техніка під Прилуками
Російська техніка під Прилуками
Ураган під Прилуками
РСЗВ Ураган
Російська техніка під Прилуками
Розбита російська техніка під Прилуками
Російська техніка під Прилуками
Ураган під Прилуками
ВСУ уничтожили под Прилуками колонну российской техники и забрали РСЗО Ураган / 5 фотографий

В целом Россия несет огромные потери в войне с Украиной. По состоянию на утро 17 марта, по данным Генштаба ВСУ, уничтожены около 14 тыс. российских военных.

Кроме того, российские войска с 24 февраля потеряли 444 танка, 1 435 бронемашин, артиллерийских систем – 201, РСЗО – 72, средств ПВО – 43, а еще 86 самолетов, 108 вертолетов и много другой техники.

И это только ориентировочные данные, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Фото: Оперативне командування Північ

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