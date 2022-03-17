У Чернігівській області поблизу Прилук українські військові 17 березня знищили чергову колону російської військової техніки і здобули непоганий трофей – реактивну систему залпового вогню Ураган.

Ще одну таку РСЗВ вони знищили разом з іншою технікою ворога, повідомляє Оперативне командування Північ.

ЗСУ знищили під Прилуками колону російської техніки і забрали РСЗВ Ураган / 5 фотографий

Загалом Росія зазнає величезних втрат у війні з Україною. Станом на ранок 17 березня, за даними Генштабу ЗСУ, знищено близько 14 000 російських військових.

Крім того, російські війська з 24 лютого втратили 444 танки, 1 435 бронемашин, артилерійських систем – 201, РСЗВ – 72, засобів ППО – 43, а ще 86 літаків, 108 вертольотів та багато іншої техніки.

І це лише орієнтовні дані, оскільки підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Оперативне командування Північ