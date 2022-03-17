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Факти / Україна

ЗСУ знищили під Прилуками колону російської техніки і забрали РСЗВ Ураган

Валентина Летяк редакторка стрічки
РСЗВ Ураган

У Чернігівській області поблизу Прилук українські військові 17 березня знищили чергову колону російської військової техніки і здобули непоганий трофей – реактивну систему залпового вогню Ураган.

Ще одну таку РСЗВ вони знищили разом з іншою технікою ворога, повідомляє Оперативне командування Північ.

РСЗВ Ураган
Російська техніка під Прилуками
Розбита російська техніка під Прилуками
Російська техніка під Прилуками
Ураган під Прилуками
РСЗВ Ураган
Російська техніка під Прилуками
Розбита російська техніка під Прилуками
Російська техніка під Прилуками
Ураган під Прилуками
ЗСУ знищили під Прилуками колону російської техніки і забрали РСЗВ Ураган / 5 фотографий

Загалом Росія зазнає величезних втрат у війні з Україною. Станом на ранок 17 березня, за даними Генштабу ЗСУ, знищено близько 14 000 російських військових.

Крім того, російські війська з 24 лютого втратили 444 танки, 1 435 бронемашин, артилерійських систем – 201, РСЗВ – 72, засобів ППО – 43, а ще 86 літаків, 108 вертольотів та багато іншої техніки.

І це лише орієнтовні дані, оскільки підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Оперативне командування Північ

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