Арестович пояснив, чому силове звільнення Маріуполя наразі неможливе

Станом на 18 березня силова деблокада Маріуполя не є можливою, однак здавати місто російським регулярним військам ніхто не буде.

Про це офіційно заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. У своєму відеозверненні він пояснив, що наразі сили путінських військ у Маріуполі переважають.

Окрім цього, за час війни в Україні загарбники встигли налагодити потужну протиповітряну оборону: як авіаційну, так і наземну.

– Були спроби надати повітряну підтримку, і вони, м’яко кажучи, не були успішними у Маріуполі. Тому воєнного рішення на цей момент стосовно Маріуполя немає. І це думка не лише моя, це думка військових, – повідомив радник голови ОП.

Наразі українська сторона розглядає варіант дипломатичного вирішення ситуації в Маріуполі.