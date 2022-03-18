В пятницу, 18 марта, украинские военные сбили в Киевской области российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Вражеский истребитель был сбит в Бучанском районе. Подразделения ПВО Сухопутных войск Украины использовали переносной зенитно-ракетный комплекс Стингер (Stinger).

– Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8.15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34! Самолет сбит с использованием ПЗРК Стингер, – отметил Павлюк.

По его информации, после уничтожения истребителя катапультирование российского экипажа замечено не было. Самолет упал на временно занятую вражескими войсками территорию.

Следует отметить, что за прошедшие сутки, 17 марта, силы ПВО Украины поразили по меньшей мере 14 воздушных целей врага: 7 самолетов; 1 вертолет; 3 беспилотника; 3 крылатые ракеты.

В частности, украинские истребители провели в небе воздушные бои, в результате которых поразили истребитель и штурмовик врага.

Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли около 14 200 человек личного состава, 450 танков, 1 448 боевых бронированных машин, 205 артиллерийских систем, 72 реактивных системы залпового огня и другую технику.

Источник: Александр Павлюк

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ