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Україна
Юлія Соколова, випускова редакторка

Українські військові збили в небі над Київщиною російський винищувач Су-34

Знищений російський літак

У п’ятницю, 18 березня, українські військові збили в Київській області російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це поінформував голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Ворожий винищувач було збито в Бучанському районі. Підрозділи ППО Сухопутних військ України використали переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер (Stinger).

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– Закриваємо небо над Київщиною своїми силами! Близько 8.15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34! Літак збито з використанням ПЗРК Стінгер, – зазначив Павлюк.

За його інформацією, після збиття винищувача катапультування російського екіпажу помічено не було. Літак впав на тимчасово зайняту ворожими військами територію.

пост Київської ОВА

Варто зазначити, що протягом минулої доби, 17 березня, сили ППО України вразили щонайменше 14 повітряних цілей ворога: 7 літаків; 1 вертоліт; 3 безпілотники; 3 крилаті ракети.

Зокрема, українські винищувачі провели в небі повітряні бої, під час яких вразили винищувач та штурмовик ворога.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 14 200 осіб особового складу, 450 танків, 1 448 бойових броньованих машин, 205 артилерійських систем, 72 реактивні системи залпового вогню та іншу техніку.

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Війна в Україні

Джерело: Олександр Павлюк

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Війна в Україні, Винищувачі для України, Київська область, Олександр Павлюк, Російська агресія
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