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Факти / Україна

ЗСУ знищили командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ на аеродромі в Чорнобаївці

Валентина Летяк редакторка стрічки
олексій арестович

ЗСУ завдали удару по аеродрому Чорнобаївки Херсонської області, де попередньо знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ та самого командувача.

Про це розповів на брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Повітряні сили ЗСУ за добу збили більше 10 літальних апаратів противника, з яких чотири літаки, два вертольоти, крилаті ракети і безпілотники. Також ЗСУ завдали удару по аеродрому Чорнобаївки (це Херсонська область), який росіяни використовують як свій командний пункт і місце збору літаків, – повідомив він.

За його словами, попередньо відомо, що знищено передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ – це напрямок, який відповідав за ОРДЛО, тобто постачання бойовикам так званих ЛДНР.

–  За попередніми даними, командувач цієї армії загинув. Можливо, загинув не лише він, а ще кілька генералів. Інформація уточняється, – наголосив Арестович.

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Фото: Офіс президента

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