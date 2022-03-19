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Факты / Украина

Голос украинского сопротивления в КНР. Влогера, рассказывающий о войне в Украине, обвиняют в госизмене

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Голос украинского сопротивления в КНР. Влогера, рассказывающий о войне в Украине, обвиняют в госизмене

Китайский влогер поделился видео с войны в Украине. За это в КНР его назвали национальным предателем, пишет CNN.

Ван – 36-летний программист родом из Пекина, проживающий в Одессе. В китайской соцсети Douyin, похожей на TikTok, мужчина увидел видео, восхваляющие действия Путина. Тогда он и решил показать Китаю реальную картинку.

Его видео быстро приобрели популярность, поскольку очень отличались от того, что предлагает китайская пропаганда, – отмечают в CNN.

За это Вана называют предателем родины и давят угрозами, “чтобы он перестал публиковать сообщения”. Мужчина не собирается этого делать.

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Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден 18 марта провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином в режиме видеозвонка.

Он сказал Байдену о том, что конфликт и конфронтация РФ в Украине “не в чьих-либо интересах”, а также заявил, что “Китай и США обязаны работать во имя мира”.

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Источник: CNN

Фото: Unsplash

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