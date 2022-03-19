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Факти / Україна

Голос українського опору у КНР. Влогера, що розповідав про війну в Україні, звинувачують у держзраді

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Голос українського опору у КНР. Влогера, що розповідав про війну в Україні, звинувачують у держзраді

Китайський влогер поділився відео з війни в Україні. За це у КНР його назвали національним зрадником, пише CNN.

Ван – 36-річний програміст родом із Пекіна, що проживає в Одесі. У китайській соцмережі Douyin, що схожа на TikTok, чоловік побачив відео, які вихваляють дії Путіна. Саме тоді він і вирішив показати реальну картинку.

Його відео швидко набули популярності, оскільки дуже різнились із тим, що пропонує китайська пропаганда, – зазначають у CNN.

За це Вана називають зрадником батьківщини та закидують погрозами, “щоб він припинив публікувати повідомлення”. Чоловік не збирається цього робити.

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Раніше в Білому домі заявили, що президент США Джо Байден 18 березня провів переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном у режимі відеодзвінка.

Він сказав Байдену про те, що конфлікт і конфронтація РФ в Україні “не в чиїхось інтересах”, а також заявив, що “Китай та США зобов’язані працювати в ім’я світу”.

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Джерело: CNN

Фото: Unsplash

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