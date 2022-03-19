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Факты / Украина

РФ заминировала морские пути от Босфора до Одессы и говорит, что это украинские мины

Валентина Летяк редактор ленты
РФ замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси

Россия распространила очередную опасную дезинформацию. Страна-агрессор в Черном море заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и заявляет, что это якобы украинские мины.

Об этом сообщил соучредитель Черноморского института стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко со ссылкой на предупреждение судовладельцам, подписанное капитаном морского порта Сочи Вячеславом Румянцевым и датированное 18 марта.

В нем капитанов судов предупреждают об угрозе подрыва якобы на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море.

– По информации, объявленной Гидрографической службой РФ в ПРИП №116, из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах, – говорится в предупреждении.

РФ замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси

Фото: Андрій Клименко

По данным источников издания, Черноморский флот РФ заминировал пути коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы, и все это прикрывается фейком о “сорванных штормом украинских минах”.

Клименко отметил, что подсчитать количество дрейфующих в штормовом море мин в принципе невозможно, то есть это может сделать только тот, кто их устанавливал.

Он считает, что нужно немедленно ввести в Черное море Постоянную минно-тральную группу НАТО.

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Фото: Андрій Клименко

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