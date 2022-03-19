РФ замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси і каже, що це українські міни

Росія поширила чергову небезпечну дезінформацію. Країна-агресорка у Чорному морі замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і заявляє, що це нібито українські міни.

Про це повідомив співзасновник Чорноморського інституту стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко з посиланням на попередження судновласникам, підписане капітаном морського порту Сочі В’ячеславом Румянцевим і датоване 18 березня.

У ньому капітанів суден попереджають про загрозу підриву нібито на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі.

– По информации, объявленной Гидрографической службой РФ в ПРИП №116, из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах, – йдеться у попередженні.

За даними джерел видання, Чорноморський флот РФ замінував шляхи комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, і все це прикривається фейком про “зірвані штормом українські міни”.

Клименко наголосив, що підрахувати кількість мін, які дрейфують в штормовому морі, в принципі неможливо, тобто це може зробити тільки той, хто їх встановлював.

Він вважає, що треба негайного ввести до Чорного моря Постійну мінно-тральну групу НАТО.

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Фото: Андрій Клименко