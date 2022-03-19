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Факты / Украина

В Беларуси разгружают военную технику РФ и строят понтонную переправу

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В Беларуси разгружают военную технику РФ и строят понтонную переправу

В Гомельской области Белоруссии разгружают военную технику РФ: танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки. Об этом сообщает белорусская служба “Радио Свобода”.

От железной дороги в город танки и другое вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами, сопровождающими полицейские машины с проблесковыми маячками и сиренами, отмечают в издании.

Кроме того, в Петрикове через Припять строят понтонную переправу.

По информации “Радио Свобода”, через нее можно будет попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

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Фото: Минобороны РФ

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