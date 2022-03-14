ФСБ России проводит на территории Беларуси спецоперацию. Она планирует переодеть белорусских военнослужащих в военную форму РФ для их вторжения в Украину. Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Часть из беларусов отказываются воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским, условно говоря, лекалам заходить на нашу территорию, – рассказал он.

Данилов заверил, что Украина полностью готова к такому сценарию и добавил:

Но я предупреждаю: если мы тут будем находить белорусов, они будут получать такой же отпор, который на сегодня имеют россияне вместе с чеченцами.

Ранее о сценариях окончания войны в Украине размышлял американский философ, политик и экономист Фрэнсис Фукуяма в своей статье Preparing for Defeat, которую 10 марта 2022 разместил журнал American Purpose.

Он привел аргументы, почему, по его мнению, Россия потерпит поражение.

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Фото: Президент Республики Беларусь