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Факти / Україна

У Білорусі розвантажують військову техніку РФ та зводять понтонну переправу

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У Білорусі розвантажують військову техніку РФ та зводять понтонну переправу

У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами, які супроводжують поліцейські машини з проблисковими маячками й сиренами, – зазначають у виданні.

Крім того, у Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу.

За інформацією “Радіо Свобода”, через неї можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

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Фото: Минобороны РФ

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