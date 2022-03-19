У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами, які супроводжують поліцейські машини з проблисковими маячками й сиренами, – зазначають у виданні.

Крім того, у Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу.

За інформацією “Радіо Свобода”, через неї можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

Фото: Минобороны РФ