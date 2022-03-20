Рельсовая война и киберпартизаны: как Беларусь сопротивляется втягиванию в войну РФ

В воскресенье, 20 марта, глава Народного антикризисного управления и член Координационного совета, белорусский оппозиционер Павел Латушко в эфире Фактов ICTV оценил шансы самопровозглашенного президента Александра Лукашенко втянуть Беларусь в войну России против Украины.

По словам Латушко, секретариат Совета безопасности Беларуси уже принял решение о проведении трех планов мобилизации.

– Первый план и этап предполагает мобилизацию резервистов специальных профессий, особо важных для вооруженных сил. Второй – частичную мобилизацию под видом учений и сборов и третий – полномасштабную мобилизацию. Как оно будет реализовано в реальности – посмотрим. По потенциальному участию вооруженных сил Беларуси в войне России в Украине – нужно понимать определенную логику событий, – подчеркнул оппозиционер.

Он напомнил, что Лукашенко постоянно заводит разговор о “потенциальной агрессии со стороны Украины” и пытается “продать” это – якобы украинцы атакуют и, соответственно, “мы будем иметь право защищаться” и перейти границу.

Однако по мнению Латушко такое активное обсуждение этого сценария может иметь целью максимальное отвлечение Вооруженных сил Украины на белорусском направлении в брестском и гомельском направлении.

– Здесь может быть операция, направленная на то, чтобы отвлечь украинские вооруженные силы, а возможно – это операция с потенциальным вхождением вооруженных сил на территорию Украины. Приказ на это уже отдан, но боевого приказа перейти государственную границу нет, – сообщил оппозиционер.

Он подчеркнул, что на Лукашенко с одной стороны давит Путин, который уже заплатил за участие Беларуси в этой войне: понизил стоимость газа, нефти, отложил выплату долгов России на этот год, делал беспрецедентную продажу белорусских товаров на российском рынке.

– Но с другой стороны Лукашенко понимает, что вооруженные силы, которые уйдут на территорию Украины, могут сдаться в плен и вернуться в Беларусь уже под другим флагом – демократическим. Это будет очень серьезная проблема для Лукашенко, потому что внутренние войска, ОМОН его не защитит. Это могут быть его последние дни. Поэтому Лукашенко в последнее время кричит о том, что важно заключить мирный договор, – рассказал он.

По словам оппозиционера, Лукашенко не выгодно входить в наземную операцию, ведь тогда он столкнется с еще большими санкциями в отношении него.

– А если Украина подпишет мирный договор, то для него это хорошая возможность создать хаб и торговать белорусскими креветками, как он сделал это после оккупации Россией Крыма, когда были введены санкции и он контрабандно обеспечивал поставки на российский рынок подсанкционных товаров. То есть он хочет подзаработать, но и понимает, что для него это очень триггерная ситуация очень серьезной угрозы, – проанализировал Латушко.

Он добавил, что среди военнослужащих существует настроение отказаться входить на территорию Украины или, если даже пересечь государственную границу, то перейти на сторону украинских вооруженных сил.

– Но есть одно но: есть силы спецопераций. Это те, кто занимался в том числе убийством белорусских протестующих в 2020 году на улицах белорусских городов. Там служат офицеры и контрактники-прапорщики, которые потенциально могут пойти на войну, – предупредил оппозиционер.

В то же время он рассказал о звонке из Гомельской области. Он получил информацию о том, что белорусские женщины готовы “выходить с вилами, если Лукашенко примет решение о направлении белорусских войск в Украину”.

– С вилами защищать своих сыновей, – уточнил он.

В целом у Беларуси “очень антивоенное” настроение, считает Латушко. Он напомнил, что местные жители выходили на антивоенные протесты, были массово задержаны и, по его словам, подвергались пыткам.

– Полтора года Лукашенко пацифицировал белорусское общество. Он сделал все, чтобы закатать белорусское гражданское общество в асфальт. Но вместе с тем антивоенные настроения достаточно высоки. Вопрос в том, сможет ли белорусское общество в этот критический момент события 2020 года, – сказал оппозиционер.

По его словам, в Беларуси на данный момент идет рельсовая война – белорусские партизаны препятствуют передвижению российских войск по железным дорогам страны, в связи с чем Лукашенко принял решение о введении сил спецопераций для охраны линий железных дорог в Брестской и Гомельской областях.

Также, по словам Латушко, в Беларуси активно работают киберпартизаны и инициатива bypol – это бывшие силовики.