Рейкова війна та кіберпартизани: як Білорусь пручається втягуванню у війну РФ

У неділю, 20 березня, голова Народного антикризового управління та член Координаційної ради, білоруський опозиціонер Павло Латушко в ефірі Фактів ICTV оцінив шанси самопроголошеного президента Олександра Лукашенка втягнути Білорусь у війну Росії проти України.

За словами Латушка, секретаріат Ради безпеки Білорусі вже ухвалив рішення щодо проведення трьох планів мобілізації.

– Перший план та етап передбачає мобілізацію резервістів спеціальних професій, особливо важливих для збройних сил. Другий – часткову мобілізацію під виглядом навчань та зборів та третій – повномасштабну мобілізацію. Як воно буде реалізовано насправді – подивимося. Щодо потенційної участі збройних сил Білорусі у війні Росії в Україні – треба розуміти певну логіку подій, – наголосив опозиціонер.

Він нагадав, що Лукашенко постійно заводить розмову про “потенційну агресію з боку України” і намагається “продати” це – нібито українці атакують і, відповідно, “ми матимемо право захищатися” та перейти кордон.

Проте, на думку Латушка, таке активне обговорення цього сценарію може мати на меті максимальне відволікання Збройних сил України в брестському та гомельському напрямку.

– Тут може бути операція, спрямована на те, щоб відволікти українські збройні сили, а можливо, це операція з потенційним входженням збройних сил на територію України. Наказ на це вже віддано, але бойового наказу перейти державний кордон немає, – повідомив опозиціонер.

Він підкреслив, що на Лукашенка з одного боку тисне Путін, який уже заплатив за участь Білорусі у цій війні: знизив вартість газу, нафти, відклав виплату боргів Росії на цей рік, зробив безпрецедентний продаж білоруських товарів на російському ринку.

– Але з іншого боку Лукашенко розуміє, що збройні сили, які підуть на територію України, можуть здатися в полон і повернутися до Білорусі вже під іншим прапором – демократичним. Це буде дуже серйозна проблема для Лукашенка, бо внутрішні війська, ОМОН, його не захистять. Це можуть бути його останні дні. Тому Лукашенко останнім часом кричить про те, що важливо укласти мирний договір, – розповів він.

За словами опозиціонера, Лукашенку не вигідно входити до наземної операції, адже тоді він зіткнеться з ще більшими санкціями щодо нього.

– А якщо Україна підпише мирний договір, то для нього це хороша можливість створити хаб та торгувати білоруськими креветками, як він зробив це після окупації Росією Криму, коли було запроваджено санкції і він контрабандно забезпечував постачання на російський ринок підсанкційних товарів. Тобто, він хоче підзаробити, але й розуміє, що для нього це дуже тригерна ситуація дуже серйозної загрози, – проаналізував Латушко.

Він додав, що серед військовослужбовців існує настрій відмовитись входити на територію України або, якщо навіть перетнути державний кордон, то перейти на бік українських збройних сил.

– Але є одне але: є сили спецоперацій. Це ті, хто займався, зокрема, вбивством білоруських протестувальників у 2020 році на вулицях білоруських міст. Там служать офіцери та контрактники-прапорщики, які потенційно можуть піти на війну, – попередив опозиціонер.

Водночас він розповів про дзвінок із Гомельської області. Він отримав інформацію про те, що білоруські жінки готові “виходити з вилами, якщо Лукашенко ухвалить рішення щодо направлення білоруських військ в Україну”.

– З вилами захищати своїх синів, – уточнив він.

Загалом у Білорусі “дуже антивоєнний” настрій, вважає Латушко. Він нагадав, що місцеві жителі виходили на антивоєнні протести, були масово затримані і їх, за його словами, катували.

– Півтора роки Лукашенко пацифікував білоруське суспільство. Він зробив усе, щоб закатати білоруське громадянське суспільство до асфальту. Але водночас антивоєнні настрої досить високі. Питання у тому, чи зможе білоруське суспільство у цей критичний момент повторити події 2020 року, – сказав опозиціонер.

За його словами, у Білорусі наразі триває рейкова війна – білоруські партизани перешкоджають пересуванню російських військ залізницями країни, у зв’язку з чим Лукашенко ухвалив рішення про введення сил спецоперацій для охорони ліній залізниць у Брестській та Гомельській областях.

Також, за словами Латушка, у Білорусі активно працюють кіберпартизани та ініціатива bypol – це колишні силовики.