Окупаційні війська Російської Федерації закликають міську владу Маріуполя здатися росіянам, інакше загрожують важкими наслідками.

Повідомлення Міністерства оборони РФ розповсюдили російські державні ЗМІ.

Російська пропагандистська агенція РІА послалася на коментар начальника Національного центру управління обороною РФ генерал-полковника Михайла Мізінцева.

Звертаючись до міської влади Маріуполя, Мізинцев заявив, що адміністрація міста “має вибір” – здатися чи продовжити захист. З його заяви випливає, що при незгоді міської влади з вимогами окупантів, на адміністрацію Маріуполя чекає важкі наслідки, хоча про що саме мова – він не уточнив.

Радник міського голови Петро Андрющенко заявив, що відповідь російським окупантам на їх вимоги вже готова.

– Говорять, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік росії. Дали час до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова наперед. Х#й вам, а не Маріуполь, – написав Петро Андрющенко.

В українському уряді також відреагували на ультиматуми, які російські окупаційні сили поставили владі Маріуполя. Український віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про подробиці висунутого РФ ультиматуму.

– Там (у листі Росії, – Ред.) вісім сторінок з поверненням в історію та іншим маренням. Вони такого ж листа направили до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста, сподіваючись, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. Ні про які здавання та складання зброї мови йти не може. Ми вже повідомили про це російську сторону, – сказала вона у коментарі Українській правді.

Ірина Верещук додала, що при контакті зі стороною РФ вона звернула увагу на те, щоб Росія дала коридор, а не розписувала вісім сторінок листів.

Джерела: CNN, Українська правда, Петро Андрющенко