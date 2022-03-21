Збройні сили України та інші підрозділи сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях російських військ, які намагаються утримати захоплені рубежі.

Водночас фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. Щоб оцінити ефективність результатів завданих ракетно-бомбових ударів, агресор використовує оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділи Повітряних сил за попередню добу збили сім повітряних цілей ворога (один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

Тим часом російські загарбники продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До РФ ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби.

Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури.

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Окупанти продовжують проводити примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року чоловіків віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації.

Причин такої “реєстрації” не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до Другого армійського корпусу для відправки на війну проти України.

Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також наші захисники продовжують знищувати колони забезпечення противника.