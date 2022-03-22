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Факты / Украина

Для разных стран приближается голод: Зеленский о последствиях войны в Украине

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Для разных стран приближается голод: Зеленский о последствиях войны в Украине

Голод в разных странах мира будет одним из последствий войны России против Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, обращаясь к итальянскому парламенту.

Он объяснил, что Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Но сейчас, когда в Украине должна начаться посевная кампания, украинские аграрии в некоторых регионах не могут выйти в поля.

– Последствия этой войны уже ощущаются во многих странах мира, не только в Европе. Самым страшным будет голод, который приближается для разных стран. Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Но как мы можем сеять под ударом русской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно минирует поля? Уничтожает базы с топливом. Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и заминированы наши порты, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский уточнил, что речь идет о срыве поставок кукурузы, подсолнечного масла и других товаров, жизненно необходимых для украинских соседей через море. Президент добавил, что цены уже растут.

В то же время, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко ранее сообщил, что ситуация с обеспечением продовольствием Украины остается контролируемой.

Он объяснил, что пшеница есть в запасе на два года, подсолнечное масло – на пять, кукуруза – на полтора года.

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