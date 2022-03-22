Голод у різних країнах світу буде одним із наслідків війни Росії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, звертаючись до італійського парламенту.

Він пояснив, що Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства. Але зараз, коли в Україні повинна розпочатися посівна кампанія, українські аграрії у деяких регіонах не можуть вийти в поля.

– Наслідки цієї війни вже відчуваються в багатьох країнах світу, не тільки в Європі. Найстрашнішим буде голод, який наближається для різних країн. Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства. Але як ми можемо сіяти під ударом російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля? Знищує бази з пальним. Ми не знаємо, який урожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані та заміновані наші порти, – зауважив він.

Володимир Зеленський уточнив, що йдеться зокрема про зрив постачання кукурудзи, олії та інших товарів, життєво необхідних для українських сусідів через море. Президент додав, що ціни вже зростають.

Водночас міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко раніше повідомив, що ситуація із забезпеченням продовольством України залишається контрольованою.

Він пояснив, що пшениця є в запасі на два роки, олія – на п’ять, кукурудза – на півтора роки.