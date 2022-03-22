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Факты / Украина

МИД отреагировал на заявления Сийярто: Мир в Венгрии невозможен без мира в Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Петер Сійярто

В МИД Украины отреагировали на заявления венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, который заявил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, которую предлагает Польша.

Как отметил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии Фактам ICTV, мир и безопасность в Венгрии невозможно гарантировать без мира и безопасности в Украине.

Кроме того, аргумент о вроде бы не провоцировании России – это распространенный тезис, когда нужно дать РФ больше пространства для агрессии.

По убеждению Петера Сийярто, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие неба над Украиной и развертывание миротворческой операции, а также не следует разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для Вооруженных сил Украины.

— Мы, конечно, не желаем никому того горя, с которым столкнулись украинцы из-за войны России. В то же время ошибочно считать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме, — заявил спикер Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина сейчас фактически защищает восточную границу НАТО. Если РФ удастся достичь преступных целей в Украине, то следующими станут наши соседи, о чем открыто говорят российские послы за рубежом.

– Буквально вчера появились доказательства того, как ФСБ РФ пытается расшатать ситуацию в Закарпатье, используя венгерский фактор. Венгрия всегда позиционировала себя как защитник прав зарубежных венгров, — отметил Олег Николенко.

Поэтому МИД Украины призывает Венгрию открыто осудить эту провокацию России и воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения любых провокаций с целью разжигания межэтнической розни в Украине.

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Фото: Dreamstime

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