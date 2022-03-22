В МЗС України відреагували на заяви угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто, який наголосив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.

Як наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі Фактам ICTV, мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні.

Крім того, аргумент про начебто не провокування Росії – це поширена теза, коли потрібно дати РФ більше простору для агресії.

На переконання Петера Сійярто, щоб не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття неба над Україною та розгортання миротворчої операції, а також не варто дозволяти транзит угорською територією військової допомоги для Збройних сил України.

– Ми, звісно, не бажаємо нікому того горя, з яким зіштовхнулися українці через війну Росії. Водночас помилково вважати, що Угорщина, так само як і будь-яка інша європейська країна, існує у вакуумі, – заявив речник Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Україна зараз фактично захищає східний кордон НАТО. Якщо РФ вдасться досягти злочинної мети в Україні, то наступною ціллю стануть наші сусіди, про що відкрито говорять російські посли за кордоном.

– Буквально вчора з’явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор. Угорщина завжди позиціонувала себе як захисника прав закордонних угорців, – зазначив Олег Ніколенко.

Тому МЗС України закликає Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїми розвиненими каналами зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні.