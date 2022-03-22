В течение 21 марта в Луганской области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. Повреждены около 25 объектов, из них – два многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, 21 марта огонь в Рубежном Луганской области почти не прекращался. Спасатели и скорая получали вызовы по несколько раз, пытались выехать по указанным адресам, но обстрелы не позволяли оперативно добраться до пострадавших.

В некоторых случаях до мест возгорания невозможно было добраться часами, потому что взрывы снарядов не утихали. Когда блицкриг в Рубежном у россиян не получился, они начали уничтожать город, разрушать дома, школы, больницы.

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Сергей Гайдай также добавил, что неприступной для врага остается Попаснянщина. Бои продолжаются, но россияне не продвигаются в глубь городов. 21 марта жители Горского также выдержали авиаудар.

В Северодонецке российские захватчики продолжают уничтожать оптовые склады с продуктами питания. Но Сергей Гайдай заверил, что необходимую поставку продуктов удалось наладить.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай