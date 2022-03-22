Упродовж 21 березня в Луганській області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – два багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, протягом 21 березня вогонь у Рубіжному Луганської області майже не припинявся. Рятувальники та швидка отримували виклики по декілька разів, намагалися виїхати за зазначеними адресами, але обстріли не давали змоги оперативно дістатися до постраждалих.

У деяких випадках до місць займань неможливо було дістатися годинами, бо вибухи снарядів не вщухали. Коли бліцкригу в Рубіжному в росіян не вийшло, вони почали нищити місто, руйнувати будинки, школи, лікарні.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

Сергій Гайдай також додав, що неприступною для ворога залишається Попаснянщина. Бої тривають, але росіяни не просуваються вглиб міст. 21 березня жителі Гірського також витримали авіаудар.

У Сєвєродонецьку російські загарбники продовжують знищувати оптові склади з продуктами харчування. Але Сергій Гайдай запевнив, що необхідне постачання продуктів вдалося налагодити.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай