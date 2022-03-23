Макрон час говорил с Путиным о прекращении огня

Соглашение о прекращении огня в войне России против Украины не достигнуто, как говорится в заявлении Елисейского дворца после того, как во вторник президент Франции Эммануэль Макрон по отдельности пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

— В настоящее время соглашения нет, но президент (Эмануэль Макрон) по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия. Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров между Россией и Украиной, — говорится в заявлении.

По данным Елисейского дворца, разговор между Макроном и президентом России Владимиром Путиным длился один час.

С тех пор, как 24 февраля началась война РФ против Украины, Макрон поддерживал связь как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По подсчетам CNN, включая сегодняшние звонки, Макрон разговаривал с Путиным восемь раз и с Зеленским 17 раз с начала российского вторжения в прошлом месяце.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта. Украинский лидер свяжется с представителями альянса по видеоформату.