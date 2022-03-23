Макрон годину говорив із Путіним про припинення вогню

Угоди про припинення вогню у війні Росії проти України не досягнуто, як йдеться у заяві Єлисейського палацу після того, як у вівторок президент Франції Еммануель Макрон окремо поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

– Наразі угоди немає, але президент (Емануель Макрон), як і раніше, переконаний у необхідності продовжувати свої зусилля. Немає іншого виходу, крім припинення вогню та сумлінних переговорів між Росією та Україною, — йдеться у заяві.

За даними Єлисейського палацу, розмова між Макроном та президентом Росії Володимиром Путіним тривала одну годину.

Відколи 24 лютого почалася війна РФ проти України, Макрон підтримував зв’язок як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

За підрахунками CNN, включаючи сьогоднішні дзвінки, Макрон розмовляв з Путіним вісім разів та із Зеленським 17 разів з початку російського вторгнення минулого місяця.

Нагадаэмо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня. Український лідер зв’яжеться з представниками альянсу у відеоформаті.