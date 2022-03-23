Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отсутствие в информационном пространстве министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.

— Интересный информационный нюанс. Уже около двух недель на федеральных эфирах РФ и на публичных протокольных мероприятиях нет двух ключевых фигурантов силового блока России – министра Шойгу и начштаба Герасимова. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая глав спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также пропали из обязательных протоколов, – заметил он.

В то же время Михаил Подоляк обратил внимание на то, что активным остается только глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам Подоляка, именно Лавров сейчас пытается на внешних рынках доказать: если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое.

Также Михаил Подоляк отметил активность пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который периодически искренне верит, что все “по плану спецоперации”.

Поэтому, по мнению Подоляка, обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. В целом же советник главы Офиса президента Украины отметил, что это интересная тишина.

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Источник: Михаил Подоляк