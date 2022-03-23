Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відсутність в інформаційному просторі міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу російських збройних сил Валерія Герасимова.

– Цікавий інформаційний нюанс. Уже близько двох тижнів у федеральних ефірах РФ та на публічних протокольних заходах немає двох ключових фігурантів силового блоку Росії – міністра Шойгу та начштабу Герасимова. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов’язкових протоколів, – зауважив він.

Водночас Михайло Подоляк звернув увагу на те, що активним залишається лише глава російського МЗС Сергій Лавров.

За словами Подоляка, саме Лавров зараз намагається на зовнішніх ринках довести: якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане.

Також Михайло Подоляк відзначив активність прессекретяря президента РФ Дмитра Пєскова, який періодично щиро вірить, що все “за планом спецоперації”.

Саме тому, на думку Подоляка, обов’язково необхідно отримати для РФ п’ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів. Загалом же радник голови Офісу президента України зауважив, що це цікава тиша.

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Джерело: Михайло Подоляк