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Факты / Мир

США готовят санкции против 300 депутатов Госдумы РФ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
США готовят санкции против 300 депутатов Госдумы РФ

Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции против большинства депутатов Государственной думы России.

Президент Байден намерен объявить санкции против более 300 депутатов российской Госдумы уже в четверг во время своей поездки в Европу, где он встретится с союзниками из Организации Североатлантического договора, чтобы сформулировать свои следующие шаги, по словам американских официальных лиц и согласно внутренних документов, рассмотренных The Wall Street Journal.

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Санкции будут объявлены в координации с Европейским Союзом и членами Группы семи промышленно развитых стран, сообщили представители США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта. Украинский лидер свяжется с представителями альянса по видеоформату.

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Фото: Depositphotos

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