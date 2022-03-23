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Факти / Світ

США готують санкції проти 300 депутатів Держдуми РФ

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
США готують санкції проти 300 депутатів Держдуми РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти більшості депутатів Державної думи Росії.

Президент Байден має намір оголосити санкції проти більш ніж 300 депутатів російської Держдуми вже в четвер під час своєї поїздки до Європи, де він зустрінеться з союзниками з Організації Північноатлантичного договору, щоб сформулювати свої наступні кроки, за словами американських офіційних осіб і згідно внутрішніх документів, розглянутих The Wall Street Journal.

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Санкції будуть оголошені у координації з Європейським Союзом і членами Групи семи промислово розвинених країн, повідомили представники США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня. Український лідер зв’яжеться з представниками альянсу у відеоформаті.

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Фото: Depositphotos

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