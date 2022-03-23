Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опровергла информацию российского Министерства иностранных дел о том, что между Украиной и РФ якобы произошло уже два обмена пленными.

— По состоянию на сегодняшний день никаких обменов мы не проводили. То, что подает РФ, не соответствует действительности, — сообщили в эфире общенационального телемарафона со ссылкой на слова Верещук.

23 марта спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия и Украина якобы провели уже два обмена пленными. Именно эти слова опровергла министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 28-й день. За три недели российские войска потеряли около 15,3 тыс. личного состава.

Сейчас враг отступает по отдельным направлениям и сосредотачивает основные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны. Детальнее о ситуации можно узнать из карты боевых действий в Украине.

