Как известно, сегодня, 24 марта, в день, когда минул ровно месяц со дня начала полномасштабного вторжения российских агрессоров на территорию Украины, наши доблестные защитники ликвидировали большой десантный корабль (БДК) Орск Черноморского флота РФ. Это произошло в захваченном Россией украинском порту Бердянск.
Минобороны Украины официально подтвердило факт уничтожения крупного десантного корабля Орск. Об этом замминистра обороны Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона.
— Уничтоженный в Бердянске корабль мог перевозить до 20 танков, 45 БТР и 400 десантников. Это огромная цель, которая была поражена нашими военными, — сообщила замминистра.
История вопроса
Судно было собрано на Калининградском судостроительном заводе 55 лет назад – в августе 1967 года. На воду корабль спустили в феврале 1968 года под названием БДК-69, которое в октябре 2002 года изменили на Орск.
За минувшие годы приписки к советскому военно-морскому флоту БДК Орск выполнил 11 боевых дежурств, принимал участие в ряде масштабных военных учений.
В послужном списке БДК Орск: перевозка миротворцев в Югославию, доставка гуманитарных грузов в Гвинею, Сирию, Болгарию, а также эвакуация беженцев из зоны грузино-абхазского конфликта.
Отдельным эпизодом в истории корабля стоит доставка вооружения и техники для контингента российских войск в Закавказье в августе 2000 года.
На ремонт становился четыре раза – в 2004, 2009, 2014 и 2017 годах.
Оставался в строю вплоть до 24 марта 2022 года, когда более чем полувековая история судна бесславно закончилась у берегов захваченного российскими оккупантами украинского порта Бердянск.
Тактико-технические характеристики БДК Орск
- скорость: 16,5 узла (примерно 30 км/ч);
- дальность плавания: 4 800 миль (порядка 7 700 км) при 16 узлах;
- экипаж: 55 человек.
Размеры:
- водоизмещение: 4 650 тонн;
- длина: 113,1 м;
- ширина: 15,6 м;
- осадка: 4,5 м.
Энергетическая установка:
2 дизеля, 2 винта, мощность — 9 тыс. лошадиных сил.
Вооружение:
одна сдвоенная 57 мм артиллерийская установка ЗИФ-31Б. На борту могут располагаться до 1 500 тонн техники и грузов.
Источник: по материалам СМИ