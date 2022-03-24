Как известно, сегодня, 24 марта, в день, когда минул ровно месяц со дня начала полномасштабного вторжения российских агрессоров на территорию Украины, наши доблестные защитники ликвидировали большой десантный корабль (БДК) Орск Черноморского флота РФ. Это произошло в захваченном Россией украинском порту Бердянск.

Минобороны Украины официально подтвердило факт уничтожения крупного десантного корабля Орск. Об этом замминистра обороны Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона.

— Уничтоженный в Бердянске корабль мог перевозить до 20 танков, 45 БТР и 400 десантников. Это огромная цель, которая была поражена нашими военными, — сообщила замминистра.

История вопроса

Судно было собрано на Калининградском судостроительном заводе 55 лет назад – в августе 1967 года. На воду корабль спустили в феврале 1968 года под названием БДК-69, которое в октябре 2002 года изменили на Орск.

За минувшие годы приписки к советскому военно-морскому флоту БДК Орск выполнил 11 боевых дежурств, принимал участие в ряде масштабных военных учений.

В послужном списке БДК Орск: перевозка миротворцев в Югославию, доставка гуманитарных грузов в Гвинею, Сирию, Болгарию, а также эвакуация беженцев из зоны грузино-абхазского конфликта.

Отдельным эпизодом в истории корабля стоит доставка вооружения и техники для контингента российских войск в Закавказье в августе 2000 года.

На ремонт становился четыре раза – в 2004, 2009, 2014 и 2017 годах.

Оставался в строю вплоть до 24 марта 2022 года, когда более чем полувековая история судна бесславно закончилась у берегов захваченного российскими оккупантами украинского порта Бердянск.

Тактико-технические характеристики БДК Орск

скорость: 16,5 узла (примерно 30 км/ч);

дальность плавания: 4 800 миль (порядка 7 700 км) при 16 узлах;

экипаж: 55 человек.

Размеры:

водоизмещение: 4 650 тонн;

длина: 113,1 м;

ширина: 15,6 м;

осадка: 4,5 м.

Энергетическая установка:

2 дизеля, 2 винта, мощность — 9 тыс. лошадиных сил.

Вооружение:

одна сдвоенная 57 мм артиллерийская установка ЗИФ-31Б. На борту могут располагаться до 1 500 тонн техники и грузов.

Источник: по материалам СМИ