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Факты / Украина / Общество

Добровольцам территориальных общин повысят пенсии – Минсоцполитики

Анастасия Гевко редактор ленты
пенсія гроші

В Министерстве социальной политики в четверг, 24 марта, сообщают, что лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин, имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, которые предусмотрены для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

– В случае гибели лиц, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин, при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих, – сказано в сообщении.

Также лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, которые необходимы для обеспечения обороны Украины, предоставили право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении мужчинами 55 лет, а женщинами – 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

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Источник: Минсоцполитики

Фото: Depositphotos

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