Як відомо, сьогодні, 24 березня, в день, коли минув рівно місяць від початку повномасштабного вторгнення російських агресорів на територію України, наші доблесні захисники ліквідували великий десантний корабель (БДК) Орськ Чорноморського флоту РФ. Це сталося в захопленому Росією українському порту Бердянськ.

Міноборони України офіційно підтвердило факт знищення великого десантного корабля Орськ. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила в ефірі телемарафону.

– Знищений у Бердянську корабель міг перевозити до 20 танків, 45 БТР і 400 десантників. Це величезна ціль, яка була вражена нашими військовими, – повідомила заступник міністра.

Історія питання

Судно було зібране на Калінінградському суднобудівному заводі 55 років тому – в серпні 1967 року. На воду корабель спустили в лютому 1968 року під назвою БДК-69, яку в жовтні 2002 року змінили на Орськ.

За минулі роки приписки до радянського військово-морського флоту БДК Орськ виконав 11 бойових чергувань, брав участь у низці масштабних військових навчань.

У послужному списку БДК Орськ: перевезення миротворців у Югославію, доставка гуманітарних вантажів у Гвінею, Сирію, Болгарію, а також евакуація біженців із зони грузино-абхазького конфлікту.

Окремим епізодом в історії корабля стоїть доставка озброєння і техніки для контингенту російських військ у Закавказзі в серпні 2000 року.

На ремонт ставав чотири рази – в 2004, 2009, 2014 і 2017 роках.

Залишався в строю аж до 24 березня 2022 року, коли більш ніж піввікова історія судна безславно закінчилася біля берегів захопленого російськими окупантами українського порту Бердянськ.

Тактико-технічні характеристики БДК Орськ

швидкість: 16,5 вузла (приблизно 30 км / год);

дальність плавання: 4 800 миль (близько 7 700 км) при 16 вузлах;

екіпаж: 55 осіб.

Розмір:

водотоннажність: 4 650 тонн;

довжина: 113,1 м;

ширина: 15,6 м;

осадка: 4,5 м.

Енергетична установка:

2 дизелі, 2 гвинти, потужність – 9 тис. кінських сил.

Озброєння:

одна здвоєна 57 мм артилерійська установка Зіф-31б. На борту можуть розташовуватися до 1 500 тонн техніки і вантажів.

Джерело: за матеріалами ЗМІ