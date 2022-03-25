Если бы страны ЕС применили превентивные санкции, Россия не пошла бы на Украину войной. Если бы вовремя заблокировали “Северный поток-2”, РФ бы не создала газовый кризис. По крайней мере, был такой шанс. Об этом во время выступления перед Европарламентом 24 марта заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина и Россия – это два разные миры: военные РФ в упор не видят, что такое достоинство, не знают, что такое совесть, не понимают, почему мы так ценим свою свободу. Именно это, по мнению президента, определяет, кому следует быть в Европе.

Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском Союзе. Наконец-то здесь я вас прошу: не опоздайте, пожалуйста. За этот месяц вы сравнили эти миры. И поняли, кто чего стоит, – сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что большинство стран Евросоюза уже – за нас. Однако особо обратился к лидерам Франции, Германии и Венгрии с призывом поддержать Украину.

Больше – в видео.

Владимир Зеленский провел встречу с председателем Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце, спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен и главой Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратасом, которые прибыли в Киев.

Президентм поблагодарил их за подписание совместного заявления О безотлагательной необходимости модернизации ПВО Украины и за поддержку нашей страны с первого дня войны.