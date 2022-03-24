Українські військові продовжують успішно знищувати техніку окупантів. 24 березня вони ліквідували великий десантний корабель Орськ Чорноморського флоту РФ.

Це відбулося у захопленому Росією порту Бердянськ.

ЗСУ вдалося застосувати свої вміння та вивести зі строю судно. На відео помітно, як воно палає.

Мінооборони України офіційно підтвердило факт знищення великого десантного корабля Орськ. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила в ефірі телемарафону.

За її словами, про розміри корабля можна говорити, спираючись на дані, що він міг перевозити до 20 танків, 45 БТРрів або 400 десантників. Що було на кораблі у момент знищення, Маляр відмовилась коментувати до офіційного повідомлення Генштабу ЗСУ.

Як повідомляли російські ЗМІ, Орськ зайшов до Бердянська лише 21 березня, його завдання – доправлення російській армії техніки, зокрема бронетранспортерів.

Війна в Україні триває уже місяць, з 24 лютого 2022 року. Росія підступно напала на країну з різних напрямків, обстріляла мирні населені пункти.

Відтоді українські військові боронять державу. Через безсилля ворог вдається до ницих вчинків – обстрілює мирні квартали, школи, дитячі садки, пологові будинки, лікарні. Через це помирають та отримують травми жінки, люди похилого віку та діти.

Бердянськ перебуває під тимчасовою окупацією РФ з перших днів війни. 27 лютого в Офісі президента повідомили, що окупанти змогли взяти місто, бо там не було українських військових.

Українських громадян закликають максимально взаємодіяти з українськими військовими для наближення перемоги та не вчиняти дій, які б допомагали противнику. Для цього треба стежити за повідомленнями з офіційних ресурсів, ретельно перевіряти інформацію та не панікувати.

Джерело: ВМС ЗС України

Фото: ВМС ЗС України