Українські сили завдають ударів по важливих цілях в окупованих Росією районах країни, йдеться в одному з регулярних зведень розвідданих Міністерства оборони Великобританії.

– Серед цих цілей – десантний корабель та склади з боєприпасами в окупованому порту Бердянськ, – йдеться у повідомленні Міноборони.

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Міноборони Великобританії прогнозує, що українці продовжуватимуть атакувати російську логістику, позбавляючи їх свіжих припасів, знижуючи їхню здатність проводити атаки і бойовий дух, який і без того знижується.

Нагадаємо, 24 березня ЗСУ ліквідували великий десантний корабель Орськ Чорноморського флоту РФ у захопленому Росією порту Бердянськ.