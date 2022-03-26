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Факты / Украина

РФ пытается взломать ресурсы, собирающие информацию о ее военных преступлениях

Анастасия Гевко редактор ленты
РФ пытается взломать ресурсы, собирающие информацию о ее военных преступлениях

Российские хакеры пытаются взломать киберзащиту ресурсов, которые собирают информацию о военных преступлениях Российской Федерации.

Об этом 26 марта сообщает Госспецсвязи Украины.

– Мы видим многочисленные попытки хакеров взломать ресурсы, собирающие информацию о военных преступлениях России в Украине. Также мы видим их как цели, распространяющиеся в телеграмм-каналах российских хакеров. Конечно, Госспецсвязи прилагает усилия для обеспечения их киберзащиты, – сказал заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

Уточняется, что украинские граждане, которые передают данные о военных преступлениях России в соответствующие государственные платформы, могут не переживать за свою безопасность в киберпространстве.

Ранее Госспецсвязи совместно с коллективами лучших украинских компаний по кибербезопасности и ведущими мировыми производителями ввела эшелонированную киберзащиту для государства и бизнеса Украины.
Так, любая компания в Украине может обратиться в CERT-UA и получить адресную помощь в защите от DDоS-атак, мониторингу безопасности, миграции в облачные среды, развертывании современных систем защиты от киберугроз рабочих станций и серверов и т.д.

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Фото: Depositphotos

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