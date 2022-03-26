РФ намагається зламати ресурси, що збирають інформацію про її військові злочини

Російські хакери намагаються зламати кіберзахист ресурсів, які збирають інформацію про військові злочини Російської Федерації.

Про це 26 березня повідомляє Держспецзв’язок України.

– Ми бачимо численні спроби хакерів зламати ресурси, які збирають інформацію про військові злочини Росії в Україні. Також ми бачимо їх як цілі, що розповсюджуються у телеграм-каналах російських хакерів. Звичайно, Держспецзв’язку докладає зусиль для забезпечення їхнього кіберзахисту, – сказав заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

Уточнюється, що українські громадяни, які передають дані про військові злочини Росії у відповідні державні платформи, можуть не переживати за безпеку в кіберпросторі.

Раніше Держспецзв’язку спільно з колективами найкращих українських компаній з кібербезпеки та провідними світовими виробниками ввела ешелонований кіберзахист для держави та бізнесу України.

Так, будь-яка компанія в Україні може звернутися до CERT-UA та отримати адресну допомогу у захисті від DDоS-атак, моніторингу безпеки, міграції у хмарні середовища, розгортанні сучасних систем захисту від кіберзагроз робочих станцій та серверів тощо.