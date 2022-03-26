Зеленский наградил нацгвардейцев за мужество в боях с российской армией

Президент Владимир Зеленский в День Нацгвардии вручил награды бойцам, проявившим мужество при отражении атак российских войск.
В частности, отличие от главы государства получили:
- Андрей Есаульцев – солдат Нацгвардии, проявивший мужество во время эвакуации личного состава из аэропорта Антонов.
- Майор Александр Солонько, защищавший аэропорт Киев, а также уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу и взял в плен пятерых диверсантов.
- Солдат Роман Береза – проявил мужество во время боя с десантом агрессора, обстреливавшего воинскую часть.
- Старший лейтенант медицинской службы Марина Рязанцева – попала под минометный огонь возле села Горенка, в результате разрыва снаряда получила контузию, но продолжала оказывать помощь раненым бойцам и эвакуировать их во время вражеских обстрелов.
- Старший сержант Максим Ткач – при выводе личного состава из расположения воинской части спас ее боевое знамя.
Президент также присвоил воинское звание бригадного генерала полковникам Нацгвардии Владимиру Барзюку, Александру Белецкому, Александру Белоусу, Виталию Козалетову и Константину Плетко.