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Факты / Украина

Зеленский наградил нацгвардейцев за мужество в боях с российской армией

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленський нагородив нацгвардійців

Президент Владимир Зеленский в День Нацгвардии вручил награды бойцам, проявившим мужество при отражении атак российских войск.

В частности, отличие от главы государства получили:

  • Андрей Есаульцев – солдат Нацгвардии, проявивший мужество во время эвакуации личного состава из аэропорта Антонов.
  • Майор Александр Солонько, защищавший аэропорт Киев, а также уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу и взял в плен пятерых диверсантов.
  • Солдат Роман Береза ​​– проявил мужество во время боя с десантом агрессора, обстреливавшего воинскую часть.
  • Старший лейтенант медицинской службы Марина Рязанцева – попала под минометный огонь возле села Горенка, в результате разрыва снаряда получила контузию, но продолжала оказывать помощь раненым бойцам и эвакуировать их во время вражеских обстрелов.
  • Старший сержант Максим Ткач – при выводе личного состава из расположения воинской части спас ее боевое знамя.

Президент также присвоил воинское звание бригадного генерала полковникам Нацгвардии Владимиру Барзюку, Александру Белецкому, Александру Белоусу, Виталию Козалетову и Константину Плетко.

Зеленський нагородив нацгвардійців

Фото: ОП

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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