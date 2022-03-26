Март, 26 в 16:48

Зеленский наградил нацгвардейцев за мужество в боях с российской армией

Президент Владимир Зеленский в День Нацгвардии вручил награды бойцам, проявившим мужество при отражении атак российских войск. В частности, отличие от главы государства получили: Андрей Есаульцев – солдат Нацгвардии, проявивший мужество во время эвакуации личного состава из аэропорта Антонов.

Майор Александр Солонько, защищавший аэропорт Киев, а также уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу и взял в плен пятерых диверсантов.

Солдат Роман Береза ​​– проявил мужество во время боя с десантом агрессора, обстреливавшего воинскую часть.

Старший лейтенант медицинской службы Марина Рязанцева – попала под минометный огонь возле села Горенка, в результате разрыва снаряда получила контузию, но продолжала оказывать помощь раненым бойцам и эвакуировать их во время вражеских обстрелов.

Старший сержант Максим Ткач – при выводе личного состава из расположения воинской части спас ее боевое знамя. Президент также присвоил воинское звание бригадного генерала полковникам Нацгвардии Владимиру Барзюку, Александру Белецкому, Александру Белоусу, Виталию Козалетову и Константину Плетко. Читайте Зеленский наградил 159 работников Нацгвардии, полиции, ГСЧС и Госпогранслужбы

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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