Из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, миру грозит продовольственный кризис – дефицит еды. Все потому, что наше государство является одним из ключевых экспортеров продуктов питания.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам 20-го Дохийского форума (Doha Forum). Форум проходит в столице Катара – городе Доха.

Он напомнил, что Украина является одним из важнейших экспортеров пшеницы, растительного масла, кукурузы и другой аграрной продукции.

– Это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира. Сейчас, когда мировые рынки еще не оправились от потрясений пандемии, от ценовых шоков на продовольствие никто не застрахован. И невозможно застраховаться, если еды не будет просто физически, — заявил Зеленский.

Президент предупредил, что из-за войны в Украине и отсутствия экспорта продовольствия могут пострадать многие государства в разных регионах мира.

– Российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы топлива, которые просто необходимы для посевной. Они заблокировали наши морские порты. Зачем они все это делают? Нашему государству хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам – в исламском мире, в Латинской Америке и других частях планеты, куда некоторые захватчики еще мечтают зайти… Мы все вместе должны не допустить дефицита еды в мире из-за этой войны , – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим глава государства отметил, что санкционная политика против РФ направлена на то, чтобы эта страна начала искать мир, прекратила войну против Украины и попытки сломать глобальную стабильность. Зеленский призвал все государства мира присоединяться к санкциям.

Кроме того, Зеленский призвал мировое сообщество отказаться от покупки энергоносителей в РФ (нефти и гази). Отдельно президент обратился к Катару с призывом увеличивать собственный экспорт энергоносителей.

– Будущее Европы зависит от ваших усилий. Призываю вас: наращивайте производство энергоносителей, чтобы в РФ поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие для шантажа мира, – заявил Зеленский.

Недавно генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что развязанная Россией война против Украины может повлечь глобальный голод. По его словам, эта война уже спровоцировала нарушение логистических цепочек и стала причиной роста цен на топливо. Она также может уничтожить глобальную продовольственную систему.