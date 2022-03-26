Через повномасштабну війну, яку РФ розв’язала проти України, світу загрожує продовольча криза – дефіцит їжі. Все через те, що наша держава є одним із ключових експортерів продуктів харчування.

Про це поінформував президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників 20-го Дохійського форуму (Doha Forum). Форум відбувається в столиці Катару – місті Доха.

Він нагадав, що Україна є одним із найважливіших експортерів пшениці, олії, кукурудзи та іншої аграрної продукції.

– Це основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу. Зараз, коли світові ринки ще не оговталися від потрясінь пандемії, від цінових шоків на продовольство ніхто не застрахований. І неможливо застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично, – заявив Зеленський.

Президент попередив, що через війну в Україні та відсутність експорту продовольства можуть постраждати багато держав у різних регіонах світу.

– Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які просто необхідні для посівної. Вони заблокували наші морські порти. Для чого вони все це роблять? Нашій державі вистачить продовольства, але відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах – в ісламському світі, в Латинській Америці та в інших частинах планети, куди деякі загарбники ще мріють зайти… Ми всі разом повинні не допустити дефіциту їжі в світі через цю війну, – наголосив Зеленський.

У зв’язку з цим глава держави зазначив, що санкційна політика проти РФ спрямована на те, щоб ця країна почала шукати мир, припинила війну проти України та спроби зламати глобальну стабільність. Зеленський закликав усі держави світу приєднуватися до санкцій.

Крім того, Зеленський закликав світову спільноту відмовитися від купівлі енергоносіїв у РФ (нафти та газу). Окремо президент звернувся до Катару із закликом збільшувати власний експорт енергоносіїв.

– Майбутнє Європи залежить від ваших зусиль. Закликаю вас: нарощуйте виробництво енергоносіїв, щоб в РФ зрозуміли, що жодна держава не має використовувати енергоносії як зброю для шантажу світу, − заявив Зеленський.

Нещодавно генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив, що розв’язана Росією війна проти України може спричинити глобальний голод. За його словами, ця війна вже спровокувала порушення логістичних ланцюгів та стала причиною зростання цін на пальне. Вона також може знищити глобальну продовольчу систему.