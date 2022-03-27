В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горят более 10 тыс. га лесов, зафиксирован 31 пожар. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и странам Евросоюза.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горят более 10 тыс. гектаров лесов, зафиксировано 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха. Контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками, — отметила она.

Вследствие горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и странам Европы.

— Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время. Огнем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые расположены на территории Чернобыльской зоны, – добавила Денисова.

Она обратилась в Международное агентство по атомной энергии как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что войска агрессора продолжают милитаризацию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году.

Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем к городу Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС.

Источник: Людмила Денисова