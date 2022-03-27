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Факти / Україна

Підвищується радіоактивне забруднення: біля ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісів

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Пожежа у Чорнобилі

У зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горять понад 10 тис. га лісів, зафіксовано 31 пожежу. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Євросоюзу.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– У зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горять понад 10 тис. га лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря. Контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами, – зазначила вона.

Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи.

– Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час. Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які розташовані на території Чорнобильської зони, – додала Денісова.

Вона звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, а й для всього світу.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що війська агресора продовжують мілітаризацію зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році.

Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС.

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Джерело: Людмила Денісова 

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