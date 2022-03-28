В Волынской области российская ракета попала в местную нефтебазу.

Об этом сообщили государственные власти Волынской области и города Луцк.

– Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях, – написал городской голова Луцка Игорь Полищук.

Он призвал не распространять фото и видео с места взрыва или другой информации, которая может предоставить сведения враги.

Впоследствии глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко в своем Telegram канале сообщил, что удары были нанесены по местной нефтебазе.

— Насчет прогремевших взрывов. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях, – написал он.

Пока неизвестны масштабы нанесенного ущерба. Местные жители соцсетей сообщают, что на месте взрыва начался масштабный пожар.

Однако местная власть призывает не распространять информацию о последствиях ракетного удара.

Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Напомним, 26 марта враг нанес ракетные удары по нефтебазе в городе Дубно Ровенской области. По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки нет.

В тот день в Ровенской области воздушная тревога звучала дважды: во время первой украинские защитники сбили вражеский дрон, когда во время второй сирены вражеская ракета попала в нефтебазу.

Источники: Ihor Polishchuk, Юрий Погуляйко