Пожар на нефтебазе в городе Дубно локализован, на месте работают спасатели. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он записал видеообращение, в котором указал, что химический и радиационный фон в норме.

— Лично выехал на место происшествия. Пожар на нефтебазе в городе Дубно локализован. На месте работают 12 единиц техники и 65 спасателей. Также есть химическая лаборатория ГСЧС и лабораторного центра Ровно. Химический и радиационный фон в норме. Гражданскому населению ничего не угрожает, эвакуация не требуется. Ситуация контролируется, – сказал Виталий Коваль.

Напомним, что ракеты российских оккупантов попали в нефтебазу в Дубно, в результате чего загорелся пожар.

Также 26 марта оккупанты нанесли ракетный удар в районе Львова, в результате чего были ранены пять человек и начался пожар на инфраструктурном объекте, где хранилось топливо.

Впоследствии во Львове прогремели другие взрывы, в результате которых были также повреждены объекты инфраструктуры. О жертвах не сообщается.