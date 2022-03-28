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Факти / Україна

Росіяни атакували ракетами ще одну нафтобазу: тепер на Волині

Ілля Нежигай редактор стрічки
ракета

У Волинській області російська ракета влучила у місцеву нафтобазу.

Про це повідомила державна влада Волинської області та міста Луцьк.

– Шановні лучани та жителі громади! Залишайтеся в укриттях, – написав міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Він закликав не поширювати фото та відео з місця вибуху або іншу інформацію, що може надати відомості вороги.

Згодом голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму Telegram каналі повідомив, що удари були завдані по місцевій нафтобазі.

– Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях, – написав він.

Наразі невідомо масштаби завданих збитків. Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що на місці вибуху розпочалась масштабна пожежа.

Проте місцева влада закликає не поширювати інформацію про наслідки ракетного удару.

Також невідомо, чиє постраждалі.

Нагадаємо, 26 березня ворог завдав ударів по нафтобазі у місті Дубно, що на Рівненщині. За попередніми даними, постраждалих  внаслідок цієї атаки немає.

Того дня у Рівненській області повітряна тривога лунала двічі: під час першої українські захисники збили ворожий дрон, коли ж під час другої сирени ворожа ракета влучила у нафтобазу.

Джерела: Ihor Polishchuk, Юрій Погуляйко

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Фото: Pixabay

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