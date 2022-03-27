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Факти / Україна

У Херсоні люди вийшли на мітинг за Україну, загарбники розганяють їх димовими шашками

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Херсоні люди вийшли на мітинг за Україну, загарбники розганяють їх димовими шашками

У Херсоні місцеві жителі знову вийшли на мирний мітинг проти російських загарбників. Вони скандували патріотичні гасла, повторюючи, що Херсон – це Україна.

Як повідомляють очевидці, мирний мітинг не сподобався російським загарбникам. В учасників мітингу почали кидати димові шашки.

На кадрах видно, як одна трохи застрягла у пінопластовому утеплювачі стіни кінотеатру Україна. Також місцевий журналіст Костянтин Риженко повідомляє, що ще одна димова шашка потрапила жінці в ногу.

22 березня у Херсоні російські загарбники розігнали мітинг за Україну сльозогінним газом. Мешканці міста зібралися у центрі Херсона з українськими прапорами. Проте російські окупанти вирішили застосувати проти людей сльозогінний газ.

3 березня російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської облдержадміністрації. Сьогодні Херсон – одне з міст України, який тимчасово захопили путінські війська.

Днями спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що через російських загарбників у Херсоні 300 тис. людей переживають гуманітарну катастрофу – продуктів та ліків практично не лишилося.

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